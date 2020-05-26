В Индии родители по ошибке заживо похоронили младенца

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В индийском штате Гуджарат родители заживо похоронили новорожденную девочку. Об этом сообщает издание The Indian Express.

На следующее утро в земле около пруда младенца обнаружил прохожий, который услышал плач. Мужчина и местные жители откопали и отвезли девочку в поликлинику, где врачи узнали ребенка.

Девочка родилась накануне, у ее матери в больнице принимали преждевременные роды, сообщили в медучреждении. Ребенок родился на два с половиной месяца раньше обычного срока, рассказали врачи. В поликлинике не было реанимации для новорожденных, поэтому врач рекомендовал родителям отвезти дочь в частную больницу.



Как утверждают сами родители, по дороге в больницу девочка перестала шевелиться, из-за чего они подумали, что она умерла, и решили ее похоронить.

Девочка провела в земле около 12 часов, прежде чем ее вновь доставили в медицинское учреждение, сообщает газета. Врачи реанимации пытались спасти девочку, однако она умерла от полиорганной недостаточности через 30 часов. Шансы на успешный исход были очень малы, поскольку девочка родилась до седьмого месяца беременности, и ее органы были не сформированы, пояснили в больнице.