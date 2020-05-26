СМИ узнали о строительстве в России стелс-бомбардировщика

В России начали строительство первого стратегического «стелс»-бомбардировщика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Этап разработки документации уже завершен, сейчас идет поставка материалов, сообщил собеседник агентства. Второй собеседник уточнил, что конструкторы уже начали изготовление кабины самолета. Завершение строительства бомбардировщика запланировано на 2021 год, отметил он.

Строительство бомбардировщика идет в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).

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Новейший российский стратегический бомбардировщик в рамках программы ПАК ДА может выполнить первый полет в 2025 или 2026 году, говорил в 2017 году тогдашний замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, начало серийного производства бомбардировщика было намечено на 2028–2029 год, он должен прийти на замену Ту-95.