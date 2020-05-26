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Бизнес ,  
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Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России

Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, принадлежащий семье экс-главы Минсельхоза России и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева вошел в тройку крупнейших агрохолдингов страны. Об этом свидетельствуют данные рейтинга аудиторско-консалтинговой компании BEFL по состоянию на май 2020 года.

Состав пятерки лидеров остался прежним. Их общий земельный банк составил 3,81 млн га против 3,66 млн га в прошлом году.

На первой строчке по-прежнему располагается агропромышленный комплекс «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников, чей земельный банк превысил площадь в 1 млн га.

Второе место сохранил холдинг «Продимекс» и «Агрокультура», чей суммарный земельный банк остался на прежнем уровне — 865 тыс. га.

Общая площадь земель под управлением «Агрокомплекса» выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк «Русагро» снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га. Пятое место в рейтинге занял агрохолдинг «ЭкоНива», площадь которого увеличилась до 599 тыс. га против 504 тыс. га годом ранее.

Согласно данным рейтинга, в прошедшем году наиболее продуктивными по сделкам с землей были агрохолдинг «Степь» совместно с «РЗ Агро», «ЭкоНива-АПК», а также «КДВ Агрохолдинг».

В общей сложности в рейтинге представлена 61 компания. Для подготовки аналитических данных в рейтинге использовалась публичная информация, раскрываемая самими землевладельцами и их представителями, акционерами, бенефициарами, а также мнения участников рынка.

Теги: Александр Ткачев, «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», сельское хозяйство
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