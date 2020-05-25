Число выздоровевших после COVID-19 в Москве превысило 53 тыс.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве от COVID-19 вылечились еще 3746 человек. Об этом со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщает столичный департамент здравоохранения.

Общее число выздоровевших после коронавируса с начала эпидемии возросло до 53 586, уточнила Ракова.

За последние сутки в Москве зафиксировали 41 смерть пациентов с коронавирусом. Это стало минимальным показателем по суточному приросту смертей с 7 мая. Всего с начала эпидемии в столице умерли 2034 человека.

По состоянию на 24 мая (последние данные оперативного штаба), коронавирусом в Москве за весь период распространения эпидемии заразились 163,9 тыс. человек. Число активных случаев (без учета выздоровевших и умерших) составляет 112 тыс. человек.