СК возбудил дело из-за обнаруженного в Пензе тела подростка

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Пензе нашли тело 14-летней девочки. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Пензенской области.

Ведомство также опубликовало видео с места происшествия. В ролике показано, что территорию оцепили, а сотрудник СК фотографирует местность.

По данным следствия, девочка ушла погулять днем 22 мая и не вернулась. На следующий день правоохранителям сообщили о безвестном исчезновении подростка.

Они провели поиски девочки и нашли ее тело в лесополосе на территории Первомайского района Пензы. В региональном управлении СК рассказали, что тело имеет признаки насильственной смерти.