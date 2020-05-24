Первый за 17 лет в России концерт певицы Бьорк перенесли из-за пандемии

Концерт исландской певицы Бьорк в Москве, запланированный на 2 июля текущего года, из-за пандемии коронавируса перенесли на 14 июня 2021 года. Об этом говорится в заявлении организаторов концерта — компании SAV Entertainment в Facebook.

«Из-за пандемии COVID-19 мы вынуждены перенести концерт Бьорк 2 июля в Crocus City Hall. Мы так же расстроены, как и вы, но здоровье и безопасность артистки, ее команды, сотрудников площадки и зрителей являются нашими главными приоритетами», — говорится в заявлении организаторов.

Предыдущий концерт Бьорк в Москве состоялся в июле 2003 года.

Бьорк Гвюдмюндсдоуттир — исландская певица и актриса. За свою сольную музыкальную карьеру она выпустила девять альбомов. Входит в список ста лучших вокалистов всех времен по версии авторитетного журнала Rolling Stone. Певица является обладательницей более ста наград и двухсот номинаций, среди которых 13 номинаций на премию «Грэмми».

Кроме прочего, певица снялась в нескольких картинах. Одна из них — «Танцующая в темноте» (2000) режиссера Ларса фон Триера. За главную роль в этой ленте актриса была удостоена приза Каннского кинофестиваля.