«Яндекс.Маркет» вернул деньги за рекламу из-за флешмоба с диванами

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Клиенты «Яндекс.Маркет» обратились в сервис с просьбой вернуть деньги за неэффективную рекламу из-за флешмоба с диванами в социальных сетях. Об этом РБК сообщил маркетолог Kostin Group Евгений Костин.

По его словам, недавно в социальных сетях начался флешмоб «Какой ты диван», участники которого ищут в поисковике изображения диванов, названных их именами. Из-за этого, в частности, возросло число кликов по рекламным объявлениям с диванами.

«Диваны часто называют именами людей. У меня есть клиент, который для продвижения своей продукции использует «Яндекс.Маркет». Так получилось, что три товарных позиции — диваны «Ольга», «Марина», «Юлия» — по запросу этих имен стоят первыми в поисковике «Яндекса», — рассказал он.

После того как количество кликов по объявлениям о продаже диванов резко возросло, маркетолог обратился в «Яндекс.Маркет» с просьбой вернуть потраченные на рекламу деньги. Костин уточнил, что сервис предоставляет гарантию на случай «роботизированных кликов» по рекламным объявлениям от недобросовестных конкурентов.

«В «Яндекс.Маркет» нам ответили, что формальной причины для возврата денег нет, потому как накрутки не было. Но, так как история нетипичная, нам на счет вернули 100 условных единиц (3 тыс. руб.) из более чем 6 тыс. руб., которые были израсходованы за эти дни. В обычный день у нас эти товары набирают по два-три клика, но из-за флешмоба просмотры возросли до сотни», — пояснил маркетолог.