Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 12:59
Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии Общество, 22:01 В Новой Москве произошел крупный пожар в в автосервисе Общество, 21:56 Власти Пакистана сообщили о двух выживших в авиакатастрофе близ Карачи Общество, 21:55 Адвокат заявил об отказе прокуратуры открыть дело по жалобе Шамсутдинова Общество, 21:47 Депутат Оксана Пушкина выписалась из больницы после COVID-19 Политика, 21:43 «Остались без доходов». Как мама-инвестор спекулирует в декрете Quote, 21:38 В Подмосковье введут штрафы за отсутствие масок в общественных местах Общество, 21:27 Губернатор Московской области разрешил открыть базы клубов РПЛ Спорт, 21:25 «Яндекс.Маркет» вернул деньги за рекламу из-за флешмоба с диванами Бизнес, 21:21 Власти Подмосковья рекомендовали надевать маски при любом выходе на улицу Общество, 21:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 мая Общество, 21:00 Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг Общество, 20:56 Сборная России по гимнастике заедет на базу «Озеро Круглое» Спорт, 20:49 НАК показал видео с места контртеррористической операции в Дагестане Общество, 20:36
Бизнес ,  
0 

«Яндекс.Маркет» вернул деньги за рекламу из-за флешмоба с диванами

Фото: Tim P. Whitby / Getty Images
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images

Клиенты «Яндекс.Маркет» обратились в сервис с просьбой вернуть деньги за неэффективную рекламу из-за флешмоба с диванами в социальных сетях. Об этом РБК сообщил маркетолог Kostin Group Евгений Костин.

По его словам, недавно в социальных сетях начался флешмоб «Какой ты диван», участники которого ищут в поисковике изображения диванов, названных их именами. Из-за этого, в частности, возросло число кликов по рекламным объявлениям с диванами.

«Диваны часто называют именами людей. У меня есть клиент, который для продвижения своей продукции использует «Яндекс.Маркет». Так получилось, что три товарных позиции — диваны «Ольга», «Марина», «Юлия» — по запросу этих имен стоят первыми в поисковике «Яндекса», — рассказал он.

После того как количество кликов по объявлениям о продаже диванов резко возросло, маркетолог обратился в «Яндекс.Маркет» с просьбой вернуть потраченные на рекламу деньги. Костин уточнил, что сервис предоставляет гарантию на случай «роботизированных кликов» по рекламным объявлениям от недобросовестных конкурентов.

«В «Яндекс.Маркет» нам ответили, что формальной причины для возврата денег нет, потому как накрутки не было. Но, так как история нетипичная, нам на счет вернули 100 условных единиц (3 тыс. руб.) из более чем 6 тыс. руб., которые были израсходованы за эти дни. В обычный день у нас эти товары набирают по два-три клика, но из-за флешмоба просмотры возросли до сотни», — пояснил маркетолог.

В пресс-службе «Яндекс.Маркет» подтвердили РБК, что получили обращение от мебельного магазина.

«Мы проверили трафик — все пользователи, перешедшие в магазин, действительно интересовались этими товарами. По правилам Маркета возврат средств за нецелевые клики в таком случае не предусмотрен. Однако с учетом того, что инцидент нетипичный и выглядит как досадное недоразумение, мы считаем правильным начислить этому магазину средства в качестве бонуса лояльности», — сообщили РБК представители сервиса.

Участники флешмоба «Какой ты диван» ищут в социальных сетях диваны, названные их именами, а затем публикуют фотографии найденных товаров в соцсетях.

Теги: диваны, флешмоб, «Яндекс.Маркет», новости РБК
Материалы по теме
Флешмоб «Флаг-рекордсмен» сняли с квадрокоптера
Общество
На фоне флешмоба с Леди Гагой трафик Instagram в России побил рекорд
Технологии и медиа
В Роскомнадзоре твит с ругательством объяснили участием во флешмобе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter