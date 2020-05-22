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В основанном Лагутенко баре «Мумий тролль» назвали причины закрытия

Илья Лагутенко
Илья Лагутенко (Фото: mtbarmoscow / VK)

Бар «Мумий тролль Music Bar», расположенный в Москве на улице Тверской, дом 7, закрывается в связи с реконструкцией здания, сообщили РБК в пресс-службе заведения. По словам представителя бара, сейчас администрация ищет новое помещение и планирует вновь открыть заведение на новой площадке зимой — весной 2021 года.

«В здании телеграфа будут проводить реконструкцию, там будет бизнес-центр. Соответственно, сейчас мы находимся в поисках новой площадки», — рассказали в пресс-службе.

Ранее основатель бара, солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко написал в Instagram о закрытии заведения. «Бар был вынужден закрыться в связи с пандемией коронавируса. За это время всем арендаторам было предложено покинуть здание до 15 августа. Учитывая текущую коронавирусную ситуацию, мы понимаем, что... карнавала не будет», — написал Лагутенко.

В пресс-службе бара уточнили, что музыкант имел в виду, что бар временно прекратил работу в связи с коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Илья Лагутенко, бар, кризис, аренда, закрытие, новости РБК
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