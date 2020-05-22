На Урале умер заболевший коронавирусом монах Верхотурского монастыря

Спасо-Николаевский мужской монастырь в городе Верхотурье (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

В Свердловской области умер монах Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря Пимен, сообщает Екатеринбургская епархия.

Причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом, говорится в сообщении.

Ранее,12 мая, в епархии сообщали, что коронавирус выявили у наместника Верхотурского монастыря игумена Иеронима и части его братии. «Все переносят заболевание в легкой форме», — указывали в епархии.

Монастыри и храмы города Верхотурья остаются закрытыми для прихожан и паломников из-за ограничений по коронавирусу, богослужения идут по обычному расписанию с участием братии обители, говорилось в сообщении.