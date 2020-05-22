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Служивший 11 президентам экс-дворецкий Белого дома умер от коронавируса

В США на 92-году жизни от COVID-19 умер Уилсон Рузвельт Джерман — бывший дворецкий Белого дома, который работал при 11 президентах США. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на семью умершего.

Джерман начал работать в Белом доме уборщиком в 1957 году при администрации президента Дуайта Эйзенхауэра. При президенте Джоне Кеннеди в начале 60-х его повысили до дворецкого — этому способствовала первая леди Жаклин Кеннеди, которая доверяла Джерману своих детей и поддерживала с дворецким хорошие отношения.

Джерман также поддерживал хорошие отношения с несколькими поколениями семьи Бушей.

Экс-дворецкий ушел на пенсию при администрации Барака Обамы в 2012 году.

По словам Хиллари Клинтон, Джерман заставлял чувствовать семьи президентов в Белом доме, как в своем собственном.

Бывший президент США Джордж Буш заявил, что дворецкий был первым человеком, которого он вместе с первой леди видел по утрам. «Он был прекрасным человеком», — сказал Буш.

Теги: США, смерть, Белый дом
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