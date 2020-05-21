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Суд раскрыл требования подавшей иск о блокировке YouTube компании

Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Разработчик онлайн-тестов для персонала ООО «Онтаргет» в своем иске к Google LLS просит на постоянной основе ограничить доступ к YouTube в России в связи с неоднократным размещением на видеохостинге своих материалов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«В производстве Московского городского суда находится гражданское дело по исковому заявлению ООО «Онтаргет» к Google LLS. Истец просит ограничить доступ к сайту https://www.youtube.com на постоянной основе в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей названное произведение науки», — говорится в сообщении суда.

Также «Онтаргет» просит обязать ответчика «прекратить создание технических условий для размещения нескольких продуктов компании». Речь идет о видеороликах «Пять батарей тестов способностей: «Анализ информации», «Интерпретация информации», «Работа с клиентами», «Работа с информацией», «Следование инструкциям».

Директор ООО «Онтаргет» Светлана Симоненко ранее говорила «Коммерсанту», что на видеохостинге многие каналы публикуют корпоративные тесты, разработанные компанией, а затем соискатели на разные вакансии используют эти видео, чтобы «обмануть будущих работодателей».

По ее словам, исковые требования состоят в полной блокировке YouTube, так как нарушения стали повторными: в 2018 году Мосгорсуд уже обязал Google удалить спорный контент. Соответствующая карточка есть на сайте суда. Апелляцию Google суд отказался удовлетворять, а кассационную жалобу не стал рассматривать.

По словам Симоненко, Google уклоняется от исполнения решения, и спорный контент по-прежнему не удален. Блокировка конкретной страницы, по ее словам, «не приведет к желаемому результату», так как на ресурсе «появляются новые видео».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Google в России.

«Онтаргет» занимается разработкой специализированных тестов для оценки персонала, говорится на сайте компании.

Теги: Мосгорсуд, YouTube, блокировка, новости РБК
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