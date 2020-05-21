В Самарской области загорелся склад с пластмассой

Пожар произошел на одном из складов с пластмассой в Самарской области, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Спасатели получили сообщение о возгорании в одноэтажном здании складского типа по адресу: поселок Винтай, улица Садовая, 13. Площадь пожара составляет 600 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В ведомстве сообщили, что существует угроза распространения огня на соседнее здание.