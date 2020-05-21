Лавров поздравил Шойгу с 65-летием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил министра обороны страны Сергея Шойгу с 65-летним юбилеем. Поздравление размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

«На протяжении многих лет знаю вас как надежного друга, настоящего патриота, высочайшего профессионала», — говорится в тексте поздравления.

Лавров также отметил вклад министра в укрепление обороноспособности России и в сохранение традиций народа России.

В поздравлении главы МИДа также написано, что Лавров рад встречам с Шойгу «не только по служебным делам, на спортивных площадках, за кружкой чая у костра или в Русском географическом обществе».

Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадане Тувинской автономной области. Окончил Красноярский политехнический институт. С 1994 года по 2012 год — министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 10 января по 7 мая 2000 года занимал пост заместителя председателя правительства — министра МЧС России. С 11 мая по 6 ноября 2012 года — губернатор Московской области. 6 ноября 2012 года Шойгу был назначен министром обороны. С 2009 года является президентом Русского географического общества.