Умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб

Владимир Голуб (Фото: alexandrinskytheater / VK)

Режиссер Александринского театра Владимир Голуб умер на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Он умер 18 мая после «продолжительной болезни», уточняет театр.

Голуб родился в 1937 году, в 1970 году окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Бориса Щукина в Москве. После учебы работал в Ульяновском драматическом театре, а затем почти 20 лет, с 1987 по 2006 годы, — в Александринском театре, где поставил 16 спектаклей.

«Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры», — считают в театре.

Среди них — «Деревья умирают стоя», «На всякого мудреца довольно простоты», «Торможение в небесах», «Свои люди — сочтемся», «Тринадцатый номер», «Картины московской жизни» и другие.