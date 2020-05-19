Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет

Грегори Тайри Бойс (Фото: Twilight Productions)

Американский актер Грегори Тайри Бойс, сыгравший роль Тайлера Кроули в фильме «Сумерки», умер на 31 году жизни. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление матери актера в Facebook. Об этом также пишет TMZ со ссылкой на его семью.

По данным журнала, его вместе с 27-летней девушкой нашли мертвыми в квартире в Лас-Вегасе в среду, 13 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Причину смерти обоих пока не разглашают. У Бойса осталась 10-летняя дочь.

«Последний раз, когда я виделась с тобой, был понедельник, 11 мая. Я пришла к тебе домой доесть оставшиеся блюда со Дня матери, мы смотрели шоу Дэйва Шапелла [американский комик] и ты проводил меня к моей машине, обнял, поцеловал меня в щеку, сказал, что любишь меня и попросил позвонить, когда я вернусь домой. Вот и все», — написала его мать.

Наибольшую популярность Бойс получил благодаря эпизодической роли в фильме «Сумерки». Он сыграл старшеклассника Тайлера Кроули, который сидел за рулем автомобиля, который чуть не сбил Беллу Свон (Кристен Стюарт), когда Эдвард Каллен (Роберт Паттинсон) остановил его рукой. Также он сыграл в короткометражном фильме «Апокалипсис».