В Apple ответили на обвинения генпрокурора США в сотрудничестве с Россией

В Apple назвали ложными обвинения в нежелании помогать правоохранительным органам США в поимке преступников. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит агентство Bloomberg.

«Ложные заявления о нашей компании — это повод ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность», — говорится в заявлении.

В Apple отметили, что компания считает своей обязанностью поддерживать работу правоохранителей и работает с Федеральным бюро расследований (ФБР) и другими органами, которые обеспечивают безопасность американцев.

В компании заявили, что, в частности, помогали правоохранительным органам после террористического нападения на военнослужащих на военно-морской авиабазе в Пенсаколе в декабре 2019 года. Apple предоставила властям всю доступную информацию, в том числе резервные копии iCloud, данные об учетных записях и транзакциях, отметили в компании.