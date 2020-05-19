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В Apple ответили на обвинения генпрокурора США в сотрудничестве с Россией

Apple AAPL $314,65 +2,45% Купить

В Apple назвали ложными обвинения в нежелании помогать правоохранительным органам США в поимке преступников. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит агентство Bloomberg.

«Ложные заявления о нашей компании — это повод ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность», — говорится в заявлении.

В Apple отметили, что компания считает своей обязанностью поддерживать работу правоохранителей и работает с Федеральным бюро расследований (ФБР) и другими органами, которые обеспечивают безопасность американцев.

В компании заявили, что, в частности, помогали правоохранительным органам после террористического нападения на военнослужащих на военно-морской авиабазе в Пенсаколе в декабре 2019 года. Apple предоставила властям всю доступную информацию, в том числе резервные копии iCloud, данные об учетных записях и транзакциях, отметили в компании.

Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем
Политика
Уильям Барр

В Apple сообщили, что из-за того, что компания серьезно относится к своей ответственности за национальную безопасность, она не верит в создание бэкдора, то есть намеренно создаваемого дефекта, который позволяет получить доступ к данным и удаленному управлению компьютером.

В компании заявили, что американцам не нужно выбирать между ослаблением шифрования и эффективными расследованиями преступлений, так как «нет такого понятия, как бэкдор только для хороших людей».

В Apple отметили, что компания не хранит коды доступа клиентов и не может разблокировать защищенные паролем устройства, и все методы защиты применяются в любой стране мира.

Накануне генпрокурор США Уильям Барр обвинил Apple в нежелании помогать американским правоохранителям в поимке преступников. По его словам, компания при этом содействует «цензуре и притеснениям» со стороны Китая и России. Барр заявил, что было много сообщений о том, что корпорация работает с Пекином и Москвой, чтобы переместить центры обработки данных для того, чтобы российское и китайское правительства могли организовать масштабную слежку.

Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, глава департамента международной информбезопасности МИДа Андрей Крутских заявил, что подобные высказывания могут вызвать только снисходительную улыбку. По его словам, российская сторона неоднократно предлагала США обсудить взаимные претензии и создать алгоритм разбора таких ситуаций. Крутских отметил, что Вашингтон пока для этого «не созрел».

Теги: Apple, Россия, Китай, Генпрокуратура США
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