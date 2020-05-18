Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана продали в Нью-Йорке за $560 тыс.

Игровые кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана продали за $560 тыс. на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Торги начались 8 мая и завершились 17 мая. В заявлении отмечается, что аукционный дом рассчитывал продать лот $100-150 тыс. Однако кроссовки удалось продать за рекордные $560 тыс.

Речь идет о модели «Air Jordan 1» фирмы Nike. Кроссовки красно-бело-черной цветовой гаммы для Джордана создали в 1985 году, когда он выступал за «Чикаго Буллз». Обувную пару баскетболист надевал в своем дебютном сезоне НБА-1984/85 года. На обуви есть автограф спортсмена. Последним владельцем кроссовок был коллекционер и основатель музея кроссовок Shoezeum Джордан Геллер, уточняет Bloomberg.

Майкл Джордан — шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный олимпийский чемпион.

В июне 2017 года на аукционе SCP Auctions за $190 тыс. продали принадлежащие Джордану кроссовки фирмы Converse, в которых он победил на Олимпийских играх 1984 года.