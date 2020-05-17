Умерла театральная художница Татьяна Сельвинская

Театральная художница Татьяна Сельвинская умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ).

«Ушла из жизни увлеченный творец, яркий общественный деятель. Академия высоко ценила разнообразный талант и активную творческую позицию Татьяны Ильиничны», — говорится в сообщении президента РАХ Зураба Церетели.

В пресс-службе выразили слова соболезнования родным и близким художницы. Дата и место прощания пока неизвестны.

Татьяна Сельвинская родилась 2 ноября 1927 года в семье поэта Ильи Сельвинского. В 1953 году окончила Московский художественный институт имени В.И.Сурикова. За время своей работы Сельвинская оформила около 200 спектаклей нескольких городах России. Работы художницы находятся в Третьяковской галерее, Театральном музее имени А.А. Бахрушина, а также в театральных музеях Санкт-Петербурга и Киева, картинных галереях Челябинска, Симферополя и Брянска.

Татьяна Сельвинская — заслуженный деятель искусств РСФСР (1990) и лауреат Государственной премии Российской Федерации (1994). В 2016 году ее наградили золотой медалью Российской академии художеств за цикл театрализованных живописных произведений «Цветные стекла».