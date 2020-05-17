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Пандемия коронавируса ,  
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Артист «Кривого зеркала» Вашуков опроверг сообщения о госпитализации

Михаил Вашуков
Михаил Вашуков (Фото: Михаил Вашуков / VK)

Артист «Кривого зеркала» Михаил Вашуков сообщил, что находится дома, информация о его госпитализации не соответствует действительности, передает «РИА Новости».

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Вашуков находится в тяжелом состоянии в медучреждении в Пушкино. «Пятый канал» писал, что артиста госпитализировали с пневмонией и у него якобы подозревают коронавирус.

Вашуков подтвердил агентству, что действительно проходил обследование, а также сдал тест на коронавирусную инфекцию, но его результатов пока нет. «Я просто ходил делать КТ, и все. Я дома нахожусь. Все нормально», — сказал он. «Вчера сделал, сегодня жду ответ», — ответил артист на вопрос о тесте на коронавирус.

РБК обратился за комментарием к Вашукову.

Артисту и комику Михаилу Вашукову 61 год. Он известен по участию в телепередаче «Кривое зеркало», где он выступал совместно с Николаем Бандуриным.

Теги: артист, коронавирус, новости РБК
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