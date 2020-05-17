Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своей резиденции

Ду Вэй (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Посла Китая в Израиле Ду Вэя обнаружили мертвым в своей резиденции в городе Герцлия, который располагается к северу от Тель-Авива. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИД Израиля. Информацию о смерти подтвердил заместитель посла КНР Дай Юмин.

Дипломату было 57 лет. По данным The Jerusalem Post, признаков насильственной смерти не обнаружено, причиной смерти посла мог стать сердечный приступ.

57-летний Ду Вэй был назначен послом Китая в Израиле в феврале текущего года. Ранее, с 2016 года, он был послом КНР на Украине.