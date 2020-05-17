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Умер основатель белорусского новостного портала TUT.BY Юрий Зиссер

Юрий Зиссер
Юрий Зиссер (Фото: yzisser / Facebook )

В Минске умер основатель белорусского новостного интернет-портала TUT.BY Юрий Зиссер, об этом говорится на сайте портала. Ему было 59 лет.

Зиссер умер после продолжительной болезни в Минске 17 мая, говорится в сообщении. «В связи с эпидемиологической ситуацией прощание пройдет в узком кругу», — сообщило издание.

Юрий Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове, закончил Северо-Западный политехнический институт в Санкт-Петербурге по специальности «Электронные вычислительные машины». Портал TUT.BY был запущен в 2000 году, когда Зиссер решил создать «белорусский Yahoo». По данным Brand Analytics, портал занимает второе место в Белоруссии по уровню цитируемости (данные от октября 2019 года). Первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ страны за этот месяц заняло сетевое издание «Белновости».

Теги: Белоруссия, новости
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