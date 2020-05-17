Умер актер из фильма «Американский пирог» Фред Уиллард

В Лос-Анджелесе умер комедийный актер Фред Уиллард, сыгравший роли в фильмах «Американский пирог: Свадьба» и «Свадебный переполох». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Уиллард умер 15 мая, ему было 86 лет. Как сообщил его агент Майкл Айзенштадт, актер умер «от естественных причин».

Уиллард известен по ролями в таких фильмах, как «Нервы на пределе», «Третий акт», «В ожидании Гаффмана» и «Победители шоу». Также Уиллард снимался в эпизодах сериалов «Друзья» и «Касл».

На протяжении карьеры Уиллард четыре раза был номинирован на телевизионную премию «Эмми» за роли в сериалах «Американская семейка» и «Все любят Рэймонда». Кроме того, он получил награды American Comedy Award и BSFC Award.