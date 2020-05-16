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Госминистр ОАЭ назвал фейками сообщения о гибели главы МИД страны

Абдалла бен Заид Аль Нахайян
Абдалла бен Заид Аль Нахайян (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Информация о смерти министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна не соответствует действительности. Об этом сообщил в своем Twitter государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

«Я сегодня говорил с Абдаллой бен Заидом, как мы это делаем ежедневно, мы долго смеялись над фейками, созданными катарскими аккаунтами», — говорится в сообщении.

Гаргаш призвал соседей ОАЭ к «благоразумию и мудрости», а также пожелал бен Заиду здоровья и долгих лет жизни.

Ранее турецкое издание Straturka сообщило, что шейх Абдалла бен Заид, который приходится сыном основателю страны Заиду бен Сулатану Аль Нахайяну, мог погибнуть в результате теракта в Абу-Даби. В соцсетях было опубликовано видео горящего автомобиля, в котором якобы мог находиться принц.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром в июне 2017 года, обвинив его в поддержке террористических организаций. Помимо этого страны установили транспортную блокаду эмирата.

Теги: ОАЭ, министр, гибель
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