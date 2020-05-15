В МГУ заявили об отсутствии последствий из-за введенных Украиной санкций

Введенные Украиной санкции против Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова не повлияют на прием абитуриентов и обучении студентов из этого государства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

«Практически никак не скажутся санкции. Студентов мы продолжим обучать», — заявили в пресс-службе.

В МГУ отметили, что если абитуриенты из Украины подадут документы на поступление, то будут участвовать в конкурсе согласно правилам приема вуза. В пресс-службе добавили, что в последнее время академическая мобильность и научная активность с Украиной «и так были на очень низком уровне».

В вузе заявили, что детали поступления иностранных граждан в условиях распространения коронавируса дополнительно представят 31 мая на виртуальном Дне открытых дверей для иностранных абитуриентов.