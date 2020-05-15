На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

Фото: spb_today / VK

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк. Об этом РБК сообщили в «Управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад»

имени Н.В. Смирнова», в ведении которого находится КАД.

«С грузового прицепа, перевозившего военную технику, на проезжую часть съехал танк», — сообщили там. Инцидент произошел около 10 утра, на км 84 внутреннего кольца КАД, на съезде со стороны Ленобласти на внутреннее кольцо.

Повреждений конструктивных элементов дороги в результате инцидента нет, никто не пострадал. Убрали танк с проезжей части спустя час. «Движение на съезде осуществляется в штатном режиме», — заключили в организации.

Источник РБК в силовых структурах региона заявил, что танк не стоит на балансе Министерства обороны и может иметь отношение к одному из подразделений «Уралвагонзавода». РБК отправил запрос в пресс-службу «Уралвагонзавода».