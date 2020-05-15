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В Петербурге завели дело против ударившего контролера в метро мужчины

Видео: spb_police / Instagram
Видео: spb_police / Instagram

Агрессивный пассажир петербургского метрополитена стал фигурантом уголовного дела, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт между контролером и пассажиром случился из-за отказа последнего надевать маску. Происшествие случилось утром 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская».

«На просьбу работника метрополитена мужчина не отреагировал, начал с ним конфликт и ударил его кулаком в лицо, а затем скрылся», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После конфликта, 49-летний пострадавший обратился в больницу, в удовлетворительном состоянии его отпустили домой после оказания медицинской помощи, а уже к вечеру он написал заявление в полицию.

Позже правоохранительные органы задержали пассажира. Им оказался неработающий 34-летний мужчина по имени Марат, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. В данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК (побои).

Теги: новости РБК, полиция, Санкт-Петербург
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