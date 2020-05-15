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Пандемия коронавируса ,  
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На Курилах выявили первый случай заражения COVID-19

На Курильских островах зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное правительство.

Коронавирус подтвердили у жителя Дагестана, который несколько дней назад прилетел на самый южный остров Большой гряды Курильских островов Кунашир. Экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат, однако по результатам лабораторного исследования у мужчины выявили COVID-19.

При этом мужчина нарушил предписанный Роспотребнадзором режим обязательной двухнедельной самоизоляции и вышел на работу, говорится в сообщении.

Из-за выявления у мужчины коронавируса в Южно-Курильске ввели режим ЧС, с островом прекратили транспортное сообщение до выявления всех контактных лиц, сообщили в правительстве.

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Всего в Сахалинской области, по данным регионального правительства, зафиксировали 50 случаев заражения коронавирусом. Из них 27 человек выздоровели. Всего в России выявили 252 тыс. заразившихся COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: COVID-19, Курильские острова
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