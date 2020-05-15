На Курилах выявили первый случай заражения COVID-19

На Курильских островах зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное правительство.

Коронавирус подтвердили у жителя Дагестана, который несколько дней назад прилетел на самый южный остров Большой гряды Курильских островов Кунашир. Экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат, однако по результатам лабораторного исследования у мужчины выявили COVID-19.

При этом мужчина нарушил предписанный Роспотребнадзором режим обязательной двухнедельной самоизоляции и вышел на работу, говорится в сообщении.

Из-за выявления у мужчины коронавируса в Южно-Курильске ввели режим ЧС, с островом прекратили транспортное сообщение до выявления всех контактных лиц, сообщили в правительстве.