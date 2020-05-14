Умерла актриса Алла Мещерякова

Алла Мещерякова (Фото: Кадр из сериала «Бригада» (2002) / Аватар-Фильм )

Советская и российская актриса Алла Мещерякова умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», — говорится в сообщении. По данным союза, она скончалась 11 мая.

Мещерякова родилась в Москве в 1943 году. В 1956 году она окончила ВГИК. Сниматься в кино она начала спустя восемь лет. Актриса дебютировала в фильме «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлова.

Она сыграла роли более чем в 80 фильмах. В частности, снималась в картинах «А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Федора», «Сердце друга», «На полустанке», «Вальс» и в других. Помимо этого она играла в сериале «Бригада».

Мещерякова также играла на сцене. В 1965 году она присоединилась к Театру-студии киноактера. Она также является заслуженной артисткой России.