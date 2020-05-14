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На Чукотке нашли мертвыми двух пропавших несовершеннолетних братьев

Двух несовершеннолетних братьев, пропавших 12 мая, нашли мертвыми недалеко от дома в поселке Беринговский Чукотского автономного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального следственного управления СК.

Речь идет о мальчиках 2012 и 2014 годов рождения, которые 12 мая ушли на прогулку. Когда в назначенное время сыновья не вернулись домой, родители обратились в полицию.

По данным следователей, тела погибших обнаружили под слоем снега вечером 13 мая недалеко от дома. В поисковой операции участвовали сотрудники УМВД и Росгвардии. В общей сложности, детей разыскивали 59 человек.

Для установления причин смерти детей назначены судебно-медицинские экспертизы. Выясняются обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поселок Беринговский располагается в Анадырском муниципальном районе Чукотки. Расстояние до окружной столицы составляет около 200 км.

Теги: Чукотка, пропавшие дети
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