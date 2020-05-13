Пандемия коронавируса , 13 мая, 06:36
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В Чечне от коронавируса умер заместитель главрача скорой помощи
Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Республики Чечня Рамзан Айдамиров умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщили в грозненской городской больнице № 4, где он лечился, пишет «РИА Новости».
«Рамзан Айдамиров скончался в больнице, он заразился на работе, будучи заместителем главного врача станции скорой помощи», — сказал собеседник агентства.
Айдамирову было 37 лет. Он умер 12 мая,
В Instagram республиканского минздрава выразили соболезнования в связи со смертью медика. «Сегодня огромное горе постигло нас. На рассвете сил судьба забрала еще одного врача», — говорится в сообщении.
https://www.instagram.com/p/CAGEXqcptu6/