В Чечне от коронавируса умер заместитель главрача скорой помощи

Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Республики Чечня Рамзан Айдамиров умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщили в грозненской городской больнице № 4, где он лечился, пишет «РИА Новости».

«Рамзан Айдамиров скончался в больнице, он заразился на работе, будучи заместителем главного врача станции скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

Айдамирову было 37 лет. Он умер 12 мая,

В Instagram республиканского минздрава выразили соболезнования в связи со смертью медика. «Сегодня огромное горе постигло нас. На рассвете сил судьба забрала еще одного врача», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/CAGEXqcptu6/