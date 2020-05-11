В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя

В Московском районе Санкт-Петербурга под тротуаром произошел хлопок с выбросом пламени. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС.

По данным ведомства, под землей проходит линия электропередачи, и из-за скачка напряжения произошел хлопок. В результате никто не пострадал, свет в близлежащих домах не отключали.

«Фонтанка» также опубликовала видео с места происшествия. По данным издания, инцидент произошел на пересечении Витебского проспекта с Рощинской улицей в 18:10 мск.

Пламя из-под тротуара

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