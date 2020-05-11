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В США умер актер и комик Джерри Стиллер

Бен Стиллер и ​Джерри Стиллер
Бен Стиллер и ​Джерри Стиллер (Фото: Michael Loccisano / Getty Images)

Американский актер и комик Джерри Стиллер умер на 93-м году жизни. Об этом сообщил его сын — актер Бен Стиллер. По словам Стиллера, его отец умер по естественным причинам.

«Он был замечательным отцом и дедушкой, а также самым преданным мужем Энн [Энн Мира] в течение примерно 62 лет. Его будет очень не хватать. Люблю тебя, папа», — написал он.

Джерри Стиллер родился 8 июня 1927 года в Нью-Йорке. Наибольшую популярность он получил благодаря ролям Фрэнка Констанци в сериале «Сайнфелд» и Артура в ситкоме телеканала CBS «Король Квинса». Помимо этого, он также снимался в фильмах «Аэропорт 1975», «Лак для волос» и других.

Актер также удостоился награды «American Comedy Award» и был номинирован на «Эмми» за роль в сериале «Сайнфелд».

Теги: США, актер, комик, смерть
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