Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО

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Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов сохранить объем закупок социальных услуг у некоммерческих организаций (НКО), сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить своевременную оплату социальных услуг некоммерческих организаций и сохранение объема закупок таких услуг», — отмечается в перечне поручений.

В первую очередь речь идет об услугах по оказанию медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям-инвалидам. Рекомендация направлена на то, чтобы своевременно оказывать такую помощь нуждающимся категориям граждан, находящихся на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству к 1 июня разработать план действий по восстановлению и росту экономики, а также восстановлению занятости и доходов населения. Кабмин должен разработать план вместе с главами регионов и при участии представителей общероссийских объединений предпринимателей.

