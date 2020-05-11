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ЕК допустила санкции против Германии из-за решения суда по ЕЦБ

Брюссель может запустить санкционную процедуру против Германии из-за решения конституционного суда страны по Европейскому центральному банку (ЕЦБ). Об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в письме депутату Европарламента от «зеленых» Свену Гигольду, передает Tagesshau.

5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС банком, призванная защитить экономику еврозоны, частично нарушает основной закон Германии, поскольку правительство страны и бундестаг не были подключены к проверке соразмерности решения ЕЦБ. После этого Гигольд попросил ЕК начать проверку.

В своем письме фон дер Ляйен сообщила, что решение немецкого суда будет детально изучено. «На основе этих сведений мы изучаем возможные последующие шаги, в том числе касающиеся разбирательства о нарушении [соглашения ЕС]», — заявила она.

ЕЦБ запустил программу покупки облигаций в 2015 году для восстановления экономики и борьбы против слишком низкой инфляции. С марта 2015 года и до конца 2018-го банк выкупил облигации на общую сумму €2,6 трлн. В 2018 году Европейский суд признал эту процедуру законной. Таким образом, КС Германии впервые не согласился с решением Европейского суда.

Теги: Еврокомиссия, Германия
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