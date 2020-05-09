Ученый из Китая назвал самое опасное свойство коронавируса

Высокая заразность коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, является его самым опасным свойством. Об этом заявил Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань, сообщает портал «Хуаньцюван»

По словам профессора, SARS-CoV-2 передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS. Поэтому для борьбы с этой инфекцией нужно четыре компонента: ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция, отметил Чжун Наньшань.

Под ранней защитой подразумевается ношение масок и перчаток, мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Эти меры способны защитить человека, так как коронавирус передается при непосредственных контактах или через поверхности.

Для раннего выявления инфекции нужно измерять температуру в местах массового скопления людей. Также при появлении подозрительных симптомов следует сразу обращаться к врачам. К таким симптомам относятся недомогание, жар, сухой кашель и нетипичная усталость.