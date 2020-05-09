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Ученый из Китая назвал самое опасное свойство коронавируса

Высокая заразность коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, является его самым опасным свойством. Об этом заявил Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань, сообщает портал «Хуаньцюван»

По словам профессора, SARS-CoV-2 передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS. Поэтому для борьбы с этой инфекцией нужно четыре компонента: ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция, отметил Чжун Наньшань.

Под ранней защитой подразумевается ношение масок и перчаток, мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Эти меры способны защитить человека, так как коронавирус передается при непосредственных контактах или через поверхности.

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Для раннего выявления инфекции нужно измерять температуру в местах массового скопления людей. Также при появлении подозрительных симптомов следует сразу обращаться к врачам. К таким симптомам относятся недомогание, жар, сухой кашель и нетипичная усталость.

Ранняя диагностика позволяет не смешивать в больницах зараженных коронавирусом и обычных пациентов. По словам профессора, для этого необходимо проводить обследование в амбулаторных условиях.

В свою очередь ранняя изоляция сводит к минимуму контакты инфицированного со здоровыми людьми.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Ранее ученые из США выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 быстро распространяется между людьми из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов: SARS-CoV-1 — вирус атипичной пневмонии и HCoV-HKU1 — доброкачественный человеческий коронавирус. Вирус атипичной пневмонии не очень заразен, но обладает высокой летальностью, а HCoV-HKU1, наоборот, высокозаразен, но почти безвреден.

Теги: коронавирус, ученый, Китай
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