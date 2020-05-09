В польском центре ядерных исследований под Варшавой произошел пожар

Польский национальный центр ядерных исследований (Фото: ncbj.swierk / Facebook)

Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выбросов не зафиксировано. Об этом сообщается на сайте Польского агентства атомной энергии.

На территории предприятия работает исследовательский ядерный реактор «Мария», где ведется производство изотопных препаратов для медицины и других целей. На место происшествия прибыли спасатели государственной пожарной службы.

Отмечается, что пожар затронул часть здания, где находятся изотопы и радиоактивные вещества. После тушения пожара специалисты провели дозиметрические измерения. Радиоактивных загрязнений выявлено не было. Также автоматическая система радиационного мониторинга не обнаружила наличия выбросов в окружающую среду.

Национальный центр ядерных исследований Польши был образован 1 сентября 2011 года. Он является крупнейшим научно-исследовательским институтом страны, где работают более 1 тыс. сотрудников. Штаб-квартира центра находится в 31 км от центра Варшавы.