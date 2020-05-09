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Депутат внес в Раду проект об отмене запрета на георгиевские ленточки

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич внес в Верховную раду Украины законопроект об отмене запрета на георгиевские ленточки. Документ опубликован на сайте Рады.

Он предложил признать утратившим силу закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

Порошенко подписал закон о запрете на Украине георгиевской ленты
Политика

В июне 2017 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий изготавливать и пропагандировать на территории страны георгиевские ленточки. Порошенко заявлял, что они являются символом «агрессии против Украины в 2014–2017 годах», а не Второй мировой войны.

Публичная демонстрация, использование и ношение этого символа или его изображение наказываются штрафом с конфискацией ленточки или предметов, на которых она изображена, а за повторное нарушение — до 15 суток ареста.

В МИД России отметили, что запрет георгиевских ленточек на Украине является
«антидемократическим и антиисторическим» и ставит под вопрос объединение государства.

Теги: Верховная Рада Украины, георгиевская ленточка, законопроект
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