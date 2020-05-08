Избирком официально отменил президентские выборы в Польше
Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, официально отменены. Об этом говорится в коммюнике на сайте Национальной избирательной комиссии.
В сообщении сказано, что Избирком предпринял все необходимые действия, связанные с проведением выборов Президента Республики Польша, однако 16 апреля в стране был принят закон о специальных мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Из-за этого закона были приостановлены полномочия избиркома по установлению образца и печати бюллетеней для голосования.
«Лишение Национальной избирательной комиссии законной возможности печати избирательных бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах Президента Республики Польша 10 мая 2020 года», — говорится в коммюнике.
В связи с этим голосование на выбора президента Польши не может состояться 10 мая.
Ранее 7 мая о том, что президентские выборы не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.
В качестве причины отмены голосования Качиньский и Говин назвали «отказ оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки».
По их словам, спикер польского сейма при первой возможности назовет новую дату голосования. Из-за коронавируса выборы было решено провести в заочной форме по почте.