Избирком официально отменил президентские выборы в Польше

Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, официально отменены. Об этом говорится в коммюнике на сайте Национальной избирательной комиссии.

В сообщении сказано, что Избирком предпринял все необходимые действия, связанные с проведением выборов Президента Республики Польша, однако 16 апреля в стране был принят закон о специальных мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Из-за этого закона были приостановлены полномочия избиркома по установлению образца и печати бюллетеней для голосования.

«Лишение Национальной избирательной комиссии законной возможности печати избирательных бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах Президента Республики Польша 10 мая 2020 года», — говорится в коммюнике.

В связи с этим голосование на выбора президента Польши не может состояться 10 мая.

Ранее 7 мая о том, что президентские выборы не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.

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В качестве причины отмены голосования Качиньский и Говин назвали «отказ оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки».

По их словам, спикер польского сейма при первой возможности назовет новую дату голосования. Из-за коронавируса выборы было решено провести в заочной форме по почте.