Число умерших пациентов с COVID-19 в России достигло 1625

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России умерли 88 человек, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает федеральный оперативный штаб в Telegram. Общее количество смертельных случаев от COVID-19 в России достигло 1625.

Набольшее число смертей пациентов с коронавирусом зафиксировали в Москве, где за время эпидемии умерли 905 человек с подтвержденным COVID-19.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в России превысило 177 тыс. За сутки в стране зарегистрировали 11,1 тыс. новых случаев заболевания. Это стало максимальным суточным приростом заболевших COVID-19 в России за все время распространения эпидемии. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 3 мая, когда за сутки коронавирус подтвердили у 10,6 тыс. человек.

Общее число выздоровевших после COVID-19 в России достигло 23,8 тыс. человек. За сутки зафиксировали 2,4 тыс. случаев выздоровления.