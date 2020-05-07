Более 800 человек госпитализировали после утечки газа с химзавода в Индии

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Более 800 человек госпитализировали из-за утечки ядовитого газа на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии. Об этом сообщает Asian News International со ссылкой на индийскую Национальную службу реагирования на катастрофы.

По меньшей мере 1000 жителей близлежащих районов были эвакуированы, уточнили в ведомстве.

Как сообщает газета Times of India, инцидент произошел около 03:00 утра (00:30 мск) на заводе компании LG Polymers Ltd.

По информации издания, из-за утечки некоторые жители падали без сознания на улицах города. У жителей начались проблемы с дыханием, а также появилась сыпь на коже, указывает газета. Без указания источника информации газета сообщает, что в результате утечки погибли не менее девяти человек, около 5 тыс. пострадали. Телеканал NDTV сообщает, что среди погибших есть ребенок.