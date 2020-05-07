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Более 800 человек госпитализировали после утечки газа с химзавода в Индии

Фото: AP
Фото: AP

Более 800 человек госпитализировали из-за утечки ядовитого газа на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии. Об этом сообщает Asian News International со ссылкой на индийскую Национальную службу реагирования на катастрофы.

По меньшей мере 1000 жителей близлежащих районов были эвакуированы, уточнили в ведомстве.

Как сообщает газета Times of India, инцидент произошел около 03:00 утра (00:30 мск) на заводе компании LG Polymers Ltd.

По информации издания, из-за утечки некоторые жители падали без сознания на улицах города. У жителей начались проблемы с дыханием, а также появилась сыпь на коже, указывает газета. Без указания источника информации газета сообщает, что в результате утечки погибли не менее девяти человек, около 5 тыс. пострадали. Телеканал NDTV сообщает, что среди погибших есть ребенок.

Министр промышленности штата Андхра-Прадеш Мекапати Гутам Редди сообщил, что «после поступления сообщения об утечке на заводе была немедленно начата процедура по ее устранению». По его словам, по факту происшествия возбудят уголовное дело.

Представитель компании LG Polymers Ltd заявил, что ситуацию с утечкой взяли под контроль, передает Reuters. В компании сообщили, что газ может вызывать тошноту и головокружение. Сейчас сотрудники компании оценивают причиненный ущерб и принимают меры по защите населения. Утечку обнаружили находившийся ночью на предприятии сотрудник, работа самого завода была приостановлена из-за пандемии, уточнили в LG Polymers Ltd.

Согласно данным с сайта LG Polymers Ltd, предприятие в Вишакхапатнаме производит полистирол (вид пластика). Компания была основана в 1961 году как Hindustan Polymers, но было переименована в LG Polymers India Private Limited (LGPI) после покупки южнокорейской компанией LG Chem в 1997 году.

Материал дополняется

Теги: химический завод, утечка газа, Индия
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