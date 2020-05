СМИ в США на примере Москвы показало эффект применения термоядерной бомбы

Фото: Alex Wellerstein / nuclearsecrecy.com

Американское издание We are the Mighty в статье о физике Эдварде Теллере, который занимался разработками термоядерного оружия, продемонстрировало на примере Москвы возможные последствия применения 100-мегатонной бомбы.

При помощи общедоступного компьютерного симулятора Nukemap авторы материала установили, что при взрыве «царь бомбы» в центре российской столицы была бы уничтожена не только Москва, но и прилегающие регионы, а радиоактивные осадки выпали на расстоянии около 1500 км от эпицентра.

Авторы статьи указывают, что Теллер хотел создать супермощную бомбу, однако после многолетних исследований в начале 1950-х годов американские власти пришли к выводу, что практического смысла в таких разработках нет. Там указали, что в случае использования термоядерного оружия против СССР существует реальная угроза радиоактивного заражения в том числе Западной Европы и США. В результате Теллеру было предложено заниматься другими проектами.