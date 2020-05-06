Мишустин назначил депутата от ЛДПР заместителем главы Рособрнадзора

Борис Чернышов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил 28-летнего депутата Госдумы от партии ЛДПР Бориса Чернышова заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Чернышова Бориса Александровича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки», — говорится в документе.

На сайте фракции ЛДПР указано, что Чернышов является членом партии и депутатом Госдумы 7-го созыва. Он также был назначен на пост заместителя председателя комитета Думы по образованию и науке. Чернышев состоит в депутатской группе по связям с парламентами США, Китая, Индии, Франции.

По информации на сайте Госдумы, депутат родился в июне 1991 года. Чернышов учился в университете ВШЭ и МГУ имени М.В. Ломоносова. Он был избран депутатом нижней палаты парламента в 2016 году.