Прокуратура предостерегла мэра Усинска из-за плаката с финским солдатом
Прокуратура Республики Коми объявила предостережение мэру города Усинск из-за нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Причиной предостережения стал размещенный на одной из местных многоэтажек плакат к 9 Мая, на котором рассказывалось о советских лыжных батальонах Красной армии.
После того как плакат повесили, в социальных сетях появились сообщения, что на нем изображен не советский солдат, а солдат финской армии, воевавшей на стороне фашистской Германии.
В прокуратуре сообщили, что ошибка была допущена сотрудниками усинского управления культуры. Плакат провисел несколько часов.
«4 мая руководителю администрации городского округа Усинск объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства впредь и о возможном привлечении к административной ответственности», — говорится в сообщении.