В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насчет опросов Левада-центра мы неоднократно говорили, что у них существуют разные методики. Мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов», — сказал он. Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».

Согласно данным последнего соцопроса Левада-центра, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, 33% заявили, что не одобряют.

По сравнению с мартом показатель одобрения снизился на 4% и достиг исторического минимума. При этом Левада-центр отметил, что методология исследования изменилась: вместо личного опроса социологи использовали телефонный. Опрос проводился 24–27 апреля среди 1608 респондентов старше 18 лет.