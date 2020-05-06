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Совет директоров «Почты России» отложил вопрос о бонусах правлению

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Совет директоров «Почты России» отложил на третий квартал рассмотрение вопроса о выплатах бонусов членам правления по итогам 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Почта России» не единственная откладывает вопрос о бонусах правлению. Так, отложить выплату вознаграждений руководству по итогам 2019 года решил банк ВТБ.

Вместе с тем «Почта России» решила повысить зарплаты сотрудникам более 7,1 тыс. отделений. В компании отметили, что это будет третий этап программы по повышению зарплат, которую запустили 1 мая 2019 года.

С начала мая текущего года зарплаты 37,8 тыс. сотрудников должны вырасти в среднем на 20%. Повышать выплаты будут в 14 регионах: в Калужской, Владимирской, Ульяновской, Калининградской, Смоленской, Тверской, Кемеровской, Омской, Свердловской областях, а также в Якутии, Карелии, Алтайском крае, Дагестане и Ханты-Мансийском автономном округе.

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Зарплату повысят почтальонам, операторам почтовой связи, начальникам отделений и их заместителям. За два предыдущих этапа программы в среднем на 20% выросли зарплаты 139 тыс. сотрудников в 47 регионах, отметили в «Почте России». Компания планирует потратить на увеличение доходов работников 11,5 млрд руб. Всего программа коснется 224 тыс. сотрудников почтовых отделений. Последний, четвертый этап, пройдет в ноябре 2020 года.

В начале октября 2019 года «Почта России» завершила процесс реорганизации и стала акционерным обществом.

Теги: бонусы, Почта России
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