Совет директоров «Почты России» отложил вопрос о бонусах правлению

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Совет директоров «Почты России» отложил на третий квартал рассмотрение вопроса о выплатах бонусов членам правления по итогам 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Почта России» не единственная откладывает вопрос о бонусах правлению. Так, отложить выплату вознаграждений руководству по итогам 2019 года решил банк ВТБ.

Вместе с тем «Почта России» решила повысить зарплаты сотрудникам более 7,1 тыс. отделений. В компании отметили, что это будет третий этап программы по повышению зарплат, которую запустили 1 мая 2019 года.

С начала мая текущего года зарплаты 37,8 тыс. сотрудников должны вырасти в среднем на 20%. Повышать выплаты будут в 14 регионах: в Калужской, Владимирской, Ульяновской, Калининградской, Смоленской, Тверской, Кемеровской, Омской, Свердловской областях, а также в Якутии, Карелии, Алтайском крае, Дагестане и Ханты-Мансийском автономном округе.