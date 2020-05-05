Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Владимир Панов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно покинет свой пост. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщила пресс-служба, 6 мая дума Нижнего Новгорода на внеочередном заседании рассмотрит отставку Панова из-за его перехода на другую работу. Новую должность Панова в пресс-службе не уточнили.

21 апреля источники «Коммерсанта» сообщили, что Панов рассматривается в качестве основного кандидата на пост спецпредставителя по Арктике в госкорпорации «Росатом». По словам собеседников газеты, это новая должность в корпорации, спецпредставитель будет напрямую подчинен гендиректору компании Алексею Лихачеву, выполнять роль его советника и координировать работу с регионами, расположенными вдоль трассы Севморпути.

Владимир Панов родился в 1975 году в Нижнем Новгороде. Закончил экономический факультет ННГУ им. Лобачевского. С сентября 2016 года был депутатом Госдумы, в октябре того же года стал заместителем председателя Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В январе 2017 года был назначен на пост главы Нижнего Новгорода.