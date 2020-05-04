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Пандемия коронавируса ,  
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Кличко спрогнозировал смерть 1,2 млн украинцев из-за COVID-19

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине могут умереть до 1,2 млн человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе заседания правительства, передает телеканал «112 Украина».

Глава города со ссылкой на специалистов отметил, что 80% населения страны переболеют коронавирусом, а смертность составит 2–3%. По словам Кличко, 80% от населения Украины — 35 млн человек.

«А сейчас посчитайте, 3% — сколько это будет. Я посчитал: 3% — это 1,2 млн человек могут умереть. 4% — это 1,6 млн человек, это тем, кто так пренебрежительно относится к этой проблеме», — отметил он.

Кличко призвал украинцев относиться к эпидемии серьезно и придерживаться ограничительных мер.

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Тем не менее власти Киева приняли решение начать поэтапно ослаблять ограничительные меры после 12 мая. Так, 4 мая Кличко опубликовал список мест, с которых будут сняты ограничения в первую очередь. В этот перечень вошли непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, кофейни и рестораны (навынос), парки и скверы, ларьки (с запретом употреблять еду и напитки на месте), ателье, нотариальные и адвокатские бюро. При этом везде должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

На Украине, по последним данным, зафиксирован 12 331 случай COVID-19, 1619 пациентов выздоровели, 303 человека умерли.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Виталий Кличко, Украина, смертность, коронавирус
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