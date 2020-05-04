Кличко спрогнозировал смерть 1,2 млн украинцев из-за COVID-19

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На Украине могут умереть до 1,2 млн человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе заседания правительства, передает телеканал «112 Украина».

Глава города со ссылкой на специалистов отметил, что 80% населения страны переболеют коронавирусом, а смертность составит 2–3%. По словам Кличко, 80% от населения Украины — 35 млн человек.

«А сейчас посчитайте, 3% — сколько это будет. Я посчитал: 3% — это 1,2 млн человек могут умереть. 4% — это 1,6 млн человек, это тем, кто так пренебрежительно относится к этой проблеме», — отметил он.

Кличко призвал украинцев относиться к эпидемии серьезно и придерживаться ограничительных мер.