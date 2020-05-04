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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Петербурга надел щиток поверх респиратора при посещении роддомов

Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: spb / VK)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 3 мая посетил родильные дома, несмотря на эпидемию коронавируса, надев перчатки, респиратор и поверх него — щиток. Он разместил фотографии у себя на странице во «ВКонтакте».

При этом сопровождавшие его в роддомах врачи использовали защитные маски и перчатки. Через какое-то время глава города все же снял щиток и остался только в респираторе.

«Несмотря на все сложности — жизнь продолжается. Вчера в Петербурге родились три двойни! В 6, 9 и 17 Родильных домах. Сегодня их навестил и убедился, что и мамы, и малыши чувствуют себя хорошо», — прокомментировал свой визит Беглов.

По его словам, в роддомах, не затронутых коронавирусной инфекцией, акушерская служба города предприняла «беспрецедентные меры», чтобы не допустить проникновение инфекции.

Появление Беглова в респираторе и щитке начали обсуждать в соцсетях. Так, в Сети начали появляться мемы с изображением губернатора в средствах индивидуальной защиты.

В Москве за последние сутки зафиксировали наибольшее число случаев заражения коронавирусом в стране — 5795 человек. Всего в России выявили 10 581 новый случай COVID-19. Таким образом, в столице доля заболевших составляет почти 55% от общего числа. В Московской области выявили 803 новых случая коронавирусной инфекции, в Санкт-Петербурге — 317 человек с подтвержденным диагнозом.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: губернатор, Санкт-Петербург, роддом, посещение, коронавирус
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