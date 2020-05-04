Разин сообщил о смерти автора песен «Ласкового мая»

Композитор и автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко умер от инсульта 3 мая после продолжительной болезни. Об этом сообщил продюсер группы Андрей Разин в Instagram.

По его словам, Бойко написал для группы около 25 песен, в том числе «Гадкий утенок». Песни, созданные Бойко, пели Андрей Разин, Наталья Грозовская и другие солисты «Ласкового мая».

https://www.instagram.com/p/B_wnb8sByO7/

«Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи», — добавил он.

Владимир Бойко работал художественным руководителем и композитором группы с 1989 года. Он также создал группы «Белые розы», «Стайер» и «Бархатный сезон».