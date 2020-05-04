Власти сообщили о cкрывшей COVID-19 прилетевшей из Москвы в Югру девушке

Несовершеннолетняя девушка с COVID-19 прилетела с другими пассажирами в Нижневартовск из Москвы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по ХМАО.

«Несовершеннолетнюю девушку эвакуировали в Нижневартовск из Москвы, где находится эпицентр заражения», — заявил собеседник агентства.

По его словам, девушка является бессимптомным носителем коронавируса. Во время полета на ней были защитные средства, в том числе медицинские маска и перчатки, а рядом с ее местом в салоне самолета не было других пассажиров.

Все 33 пассажира, летевшие с ней, в настоящее время находятся под медицинским наблюдением у себя дома, поскольку рассматриваются как потенциально контактировавшие с носителем коронавирусной инфекцией.

Сама девушка также находится на самоизоляции у себя дома. Ее состояние не требует медицинского вмешательства, однако медики контролируют протекание болезни.